اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Jordan_Sneakers_Sothebys_Basketball_22682
حذاء جوردان

حذاء جوردان من نهائي دوري السلة الأميركي يباع بمبلغ خيالي

جوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت دار سوثبي للمزادات إن حذاء مايكل جوردان الذي ارتداه في نهائي دوري كرة السلة الأميركي في 1998 تم بيعه مقابل 2.2 مليون دولار، ليصبح أغلى حذاء رياضي على الإطلاق.

وارتدى جوردان الحذاء في المباراة الثانية من السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أمام يوتا جاز في موسمه الأخير مع شيكاغو بولز.

مادة اعلانية

وكانت شبكة (إي.إس.بي.إن) بثت فيلما وثائقيا عن الموسم الأخير لجوردان مع بولز، تحت اسم "الرقصة الأخيرة" في 2020.

بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.. نصف الأميركيين يرغبون بمراجعة "إقامة" الأمير هاري الأخيرة بريطانيا بعد اعترافه بتعاطي المخدرات.. نصف الأميركيين يرغبون بمراجعة "إقامة" الأمير هاري



وأحرز جوردان 37 نقطة في المباراة الثانية ليقود بولز للفوز 93-88 في طريقه لحصد لقبه السادس مع الفريق.

وقالت دار سوثبي إن جوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة.

وباعت دار المزادات الشهيرة قميص جوردان في المباراة الأولى من نهائي 1998 مقابل 10.1 مليون دولار في سبتمبر أيلول الماضي، لتصبح أغلى قطعة ملابس رياضية على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جمهوريون يطالبون بإدراج مافيا المخدرات على قوائم الإرهاب أو قصف المكسيك جمهوريون يطالبون بإدراج مافيا المخدرات على قوائم الإرهاب أو قصف المكسيك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط