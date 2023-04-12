حذاء جوردان من نهائي دوري السلة الأميركي يباع بمبلغ خيالي

قالت دار سوثبي للمزادات إن حذاء مايكل جوردان الذي ارتداه في نهائي دوري كرة السلة الأميركي في 1998 تم بيعه مقابل 2.2 مليون دولار، ليصبح أغلى حذاء رياضي على الإطلاق.

وارتدى جوردان الحذاء في المباراة الثانية من السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات أمام يوتا جاز في موسمه الأخير مع شيكاغو بولز.

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وكانت شبكة (إي.إس.بي.إن) بثت فيلما وثائقيا عن الموسم الأخير لجوردان مع بولز، تحت اسم "الرقصة الأخيرة" في 2020.





وأحرز جوردان 37 نقطة في المباراة الثانية ليقود بولز للفوز 93-88 في طريقه لحصد لقبه السادس مع الفريق.



وقالت دار سوثبي إن جوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة.



وباعت دار المزادات الشهيرة قميص جوردان في المباراة الأولى من نهائي 1998 مقابل 10.1 مليون دولار في سبتمبر أيلول الماضي، لتصبح أغلى قطعة ملابس رياضية على الإطلاق.