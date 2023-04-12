خاص
حالة مرضية نادرة بالأردن.. ورم يفرز هرمون الحمل لدى رجل
طبيب لـ"العربية.نت": فحص الحمل كان إيجابياً لدى رجل عمره 42 سنة وتبين لاحقا أنه حالة مرضية
وضع القراءة
100% حجم الخط
كشفت فحوصات طبية للحمل عن حالة مرضية نادرة، تسجل لأول مرة في الأردن، حيث جاءت النتيجة إيجابية لدى رجل أربعيني، وذلك بسبب ورم في البنكرياس منتشر بالكبد.
وقال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور الأردني، حسام أبو فرسخ، في تصريح لـ"العربية.نت" إن فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 عاماً، وهو الأمر الذي كان مستغرباً في البداية، وبعد الفحوصات والتوثيق تبين أنها حالة مرضية.
مادة اعلانية
وأكد الطبيب أبو فرسخ أن فحص الحمل كان إيجابيا، نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد"، وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".
وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
15 قطة مختبئة بالصورة.. حدق جيدا وحاول العثور عليها بـ11 ثانيةمن الصعب تحديد جميع القطط لأنها تختبئ بذكاء خلف الأشياء في غرفة المعيشة الأخيرة
-
كيف علّق ترمب على علاقة ماكرون بالصين؟يواجه ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحات دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى "ألا يكون تابعا" للولايات المتحدة أو الصين في مسألة تايوان، بعد زيارته لآسيا أميركا
-
فحص سهل وغير مُكلف لمرضى السكري على الهواتف الذكية!80 % من المصابين بداء السكري لا يتم تشخيصهم حتى يتطور الأمر إلى مشكلات أكثر خطورة صحة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية