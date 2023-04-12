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خاص

حالة مرضية نادرة بالأردن.. ورم يفرز هرمون الحمل لدى رجل

طبيب لـ"العربية.نت": فحص الحمل كان إيجابياً لدى رجل عمره 42 سنة وتبين لاحقا أنه حالة مرضية

عمان - محمد ساهر الطراونة
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كشفت فحوصات طبية للحمل عن حالة مرضية نادرة، تسجل لأول مرة في الأردن، حيث جاءت النتيجة إيجابية لدى رجل أربعيني، وذلك بسبب ورم في البنكرياس منتشر بالكبد.

الطبيب حسام أبو فرسخ
الطبيب حسام أبو فرسخ

وقال استشاري الأمراض النسيجية الدكتور الأردني، حسام أبو فرسخ، في تصريح لـ"العربية.نت" إن فحص الحمل كان إيجابيا لدى رجل عمره 42 عاماً، وهو الأمر الذي كان مستغرباً في البداية، وبعد الفحوصات والتوثيق تبين أنها حالة مرضية.

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وأكد الطبيب أبو فرسخ أن فحص الحمل كان إيجابيا، نتيجة إفراز هرمون الحمل من ورم في البنكرياس منتشر للكبد"، وتابع قائلا إنه "بعدما تم أخذ عينات من ورم الكبد تحت الأشعة المقطعية وفحصه تحت المجهر تبين أن الورم يفرز هرمون الحمل".

وأكد الدكتور أبو فرسخ أن "حالة هذا الرجل تمثل حالة طبية نادرة من الأورام ولها علاجها الخاص".

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