خفافيش مطهية مخبأة أسفل أسماك.. ضبطية غريبة للشرطة بألمانيا
الشرطة الألمانية أوقفت الشاحنة التي دخلت إلى البلاد من بلجيكا الاثنين الماضي، ومحكمة أمرت باحتجاز سائقها
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، مصادرة خفافيش مطهية، ونحو طن من الأسماك غير المبردة عقب إيقاف شاحنة دخلت إلى البلاد من بلجيكا.
وقالت الشرطة الاتحادية إن دورية أوقفت الشاحنة يوم الاثنين الماضي عند مخرج طريق سريع على أطراف مدينة آخن الحدودية، وعثرت على الخفافيش مخبأة أسفل الأسماك.
وأرسل مكتب محلي لحماية المستهلك طبيباً بيطرياً إلى موقع الشاحنة، حيث أمر بمصادرة الخفافيش والأسماك. وصادرت الشرطة الشاحنة غير المؤمن عليها.
وقالت الشرطة في بيان، إن شكوى جنائية صدرت بحق سائق الشاحنة، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً والذي ينحدر من ساحل العاج، بسبب ارتكابه مخالفات مرورية، ودخوله البلاد بدون تصريح ولا وثائق ولا رخصة قيادة.
كما سيواجه السائق إجراءات إدارية لانتهاكه قواعد نظافة وتعقيم الطعام.
وتبحث السلطات المحلية فيما إذا كان السائق انتهك قواعد الحفظ فيما يتعلق بالخفافيش.
وأمرت محكمة في آخن، أمس الثلاثاء، باحتجاز السائق ريثما يتم تسليمه للسلطات الإيطالية، حيث كان يقيم.
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