شاهد اندلاع حريق هائل دخانه سام والسلطات تجلي 2000 أميركي

اندلع حريق هائل بعد ظهر أمس الثلاثاء في مصنع مهجور، كان مخصصا قبل إغلاقه في 2009 لإعادة التدوير بمدينة Richmond البعيدة في ولاية إنديانا الأميركية 110 كيلومترات عن عاصمتها إنديانابوليس.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن بؤرة الحريق الذي أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود، وإخلاء أكثر من 2000 ساكن، شبت في مصنع كان اسمه Hoffco وتم استخدامه بعد إغلاقه لتخزين مواد بلاستيكية، وأن أمر الإخلاء شمل السكان والأشخاص المتواجدين ضمن مسافة 800 متر من الحريق.





أما المتواجدون خارج تلك المنطقة، فنصحتهم السلطات بإغلاق النوافذ وإبقاء الحيوانات الأليفة في الداخل، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ألمت به من عواجل إخبارية في 3 مواقع إعلامية، منها شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، والتي نقلت عن Dave Snow رئيس بلدية "ريتشموند" قوله إن الحريق "خطير وواسع النطاق" إلى درجة توقع معها أن تبقى ناره مشتعلة لبضعة أيام.

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وعقد تيم براون، رئيس إدارة الإطفاء بالمدينة، مؤتمرا صحافيا مساء الثلاثاء، قال فيه إن المصنع المغلق "كان مخزنا لنوع غير معروف من البلاستيك، وإن الحريق امتد إلى أكوام بلاستيكية أخرى (..) لم يكن لدينا سوى مدخل واحد إلى النار، لأن كل طرق الوصول الأخرى مسدودة بأكوام من البلاستيك" ثم حذر من استنشاق الدخان "لأنه سام بالتأكيد" وتوقع بدوره اشتعال النار لأيام.