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Britain's Meghan, Duchess of Sussex, cries as she, Prince Harry, Duke of Sussex, Queen Camilla and King Charles attend the state funeral and burial of Britain's Queen Elizabeth, in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Toby Melville/File Photo. TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH YEAR-END ROYALS FOR THIS STORY. SEARCH REUTERS YEAR-END FOR ALL BEST OF 2022 PACKAGES.
هاري وميغان مع تشارلز وكاميلا خلال جنازة الملكة اليزابيث
بريطانيا

هاري سيحضر تتويج والده تشارلز.. وميغان ستبقى في كاليفورنيا

قصر باكنغهام أعلن أن "دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو"، مشيراً إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت"

العربية.نت
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أعلن قصر باكينغهام، اليوم الأربعاء، أن الأمير هاري، المنسحب من النظام الملكي البريطاني، سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من مايو في وستمنستر أبي في لندن، لكن من دون زوجته ميغان وطفليهما.

وكتب القصر في بيان "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 مايو"، مشيراً إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".

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وكان ناطق باسم الزوجين، اللذين انتقلا للعيش في الولايات المتحدة بعدما انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، قال الشهر الماضي إن هاري وميغان "تلقيا مؤخراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج".

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وأثار احتمال عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأشهر الأخيرة، في أعقاب الهجمات الشرسة التي شنها الزوجان على العائلة المالكة.

فبعد عرض فيلم وثائقي بشأنه على نتفليكس في ديسمبر، أصدر هاري كتاب مذكراته المثير للجدل "سبير" ("الاحتياطي") في أوائل شهر يناير، تحدث فيه عن تناوله المخدرات والكحول خلال المراهقة، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.

وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته في سبتمبر الماضي، رسمياً في احتفال باذخ في السادس من مايو سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.

وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة "غداء كبيرة" ومبادرة تطوعية، فضلاً عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية.

ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 مايو مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغن، آرتشي.

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