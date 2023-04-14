زوجة أشرف حكيمي تفجر مفاجأة: لا يملك شيئاً

تصدّر طلاق الممثلة الإسبانية هبة عبوك من نجم كرة القدم أشرف حكيمي خلال الفترة الماضية، عناوين الصحف بعد ورود أنباء عن تقديم امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً شكوى ضد ظهير باريس سان جيرمان.

واتهمت المرأة حكيمي بأنه اعتدى عليها جنسياً، بينما كانت الممثلة الشهيرة بعيدة مع أطفالها، وأعلنت عقب ذلك انفصالها عن حكيمي مطالبة بنصف ثروته وأملاكه خلال طلب طلاقها.

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مفاجأة من العيار الثقيل!

لكن المفاجأة كانت عندما علمت عبوك أنه ليس لدى زوجها السابق أي شيء باسمه، وفق تفاصيل جديدة كشفتها مجلة First Mag الفرنسية مؤخراً، ونقلها موقع "ماركا" بالإنجليزية.

وقالت المجلة إن المستفيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضاً أن عبوك ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروة من ملكها.

سأقف لجانب الضحية

يذكر أن الممثلة الإسبانية كشفت في بيان الشهر الماضي أنها ستقف دائماً إلى جانب الضحية، وذلك في أول حديث مباشر لها عن قضية اتهام اللاعب الدولي بالاغتصاب.

ولفتت حينها إلى أنها احتاجت إلى الوقت من أجل استيعاب الصدمة، وذلك بعدما التزمت الصمت لمدة شهر منذ أن فتح المدعي العام في فرنسا تحقيقا ضد زوجها حكيمي في 27 فبراير الماضي، بعد تلقيه شكوى اغتصاب من فتاة وبعد أيام قليلة صدر اتهام رسمي من نفس مكتب المدعي العام، وطوال الفترة الماضية، التزم حكيمي الصمت وبيئته أيضا.