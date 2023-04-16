بريطانيا.. أكثر من 6000 جندي يشاركون في مراسم تتويج تشارلز

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الأحد، أن أكثر من ستة آلاف جندي بريطاني سيشاركون في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهو أكبر انتشار احتفالي للقوات البريطانية منذ سبعة عقود. وقالت وزارة الدفاع إن آلاف الجنود والبحارة والطيارين سيرافقون الملك وقرينته كاميلا، بين قصر باكنغهام وكنيسة وستمنستر في طريقهما من وإلى المراسم المقررة في 6 مايو.

ومن المقرر أن تنطلق تحية البنادق من السفن الحربية البريطانية وقواعد الجيش في جميع أنحاء البلاد، وستقوم طائرات عسكرية - من طراز "سبيفاير" والتي تعود إلى الحرب العالمية الثانية وطائرات مقاتلة حديثة - بإجراء تحليق فوق القصر. وقال وزير الدفاع بن والاس إن ذلك سيكون بمثابة "تكريم رائع ومناسب" للعاهل البريطاني، الذي هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة في المملكة المتحدة.

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وقال الأدميرال توني راداكين، رئيس الأركان، إن الجانب العسكري من التتويج "يعكس قرونا من التقاليد، لكنه يدل على الدور المتكامل الذي تلعبه القوات المسلحة في بريطانيا الحديثة والطرق غير العادية التي ندعم بها الأمة، سواء كانت ردعا للعدوان أو الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم، أو تعزيز مرونتنا المحلية وازدهارنا".

كما من المزمع أن يلعب مئات الجنود من 35 دولة من دول الكومنولث أدوارا في مراسم التتويج الأول لبريطانيا منذ تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953. ومن المنتظر أن يتوج تشارلز، الذي أصبح ملكا عندما توفيت والدته في سبتمبر، رسميا إلى جانب كاميلا في الكنيسة التي تعود إلى 1000 عام، بعد تنقله على متن مركبة مذهبة تجرها الخيول من قصر باكنغهام.

تمت دعوة الملوك وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم إلى مراسم التتويج، إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، وبينهم وريث العرش الأمير وليام وعائلته. ومن المزمع أن يتوجه نجل تشارلز الأصغر، الأمير هاري، الذي استقال من واجباته الملكية عام 2020، من كاليفورنيا للحضور، لكن زوجته ميغان وطفليهما الصغيرين سيبقون في المنزل.