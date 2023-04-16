شاهد.. مطب هوائي يتسبب بسقوط جندي من مروحية شينوك العملاقة
بقي لفترة معلقا بأطراف أصابعه
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كشف مقطع فيدو تم تداوله على نطاق واسع لقطات مثيرة أظهرت جندياً أميركياً يطير في الهواء، بعدما كان يجلس على حافة طائرة هليكوبتر من طراز شينوك.
وفي التفاصيل أنه بينما كان مهندس الطيران شاين ساتون (26 عاماً) ، جالساً بشكل عرضي على حافة الطائرة تعرضت الهليكوبتر لمطب هوائي ضخم، ما أفقدها توازنها وتسبب في سقوط الجندي الذي تمكن لحسن حظه من الإمساك بطرف الحافة بأصابعه.
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وبحسب موقع "DailyMail.com"، قال ساتون إن الحادث وقع في منطقة التدريب في فورت بليس بولاية تكساس، ما أدى إلى قيام كبار العسكريين بإصدار أوامر للجنود بـ "تغيير السياسات" بشأن الجلوس على حافة المروحية.
وقال الجندي إنه كان "مربوطاً بحبل من الداخل" عندما سقط من الطائرة، وكشف بأنه أصيب فقط بكدمات "مؤلمة للغاية وعانى منها لبضعة أيام".
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