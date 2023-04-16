سياسي هندي سابق يظهر في الفيديو وهو يسقط قتيلاً برصاص 3 مسلحين

كانت الشرطة تنقل السياسي الهندي السابق، عتيق أحمد، وشقيقه أشرف أمس السبت إلى المستشفى، على مرأى من كاميرات تلفزيونية في بث مباشر، حين توقفا للحظات ليجيب عتيق على أسئلة صحافيين اقتربوا منه، وفجأة ظهر 3 أشخاص، زاعمين بأنهم صحافيون، وأطلقوا النار على عتيق من مسافة قريبة، وأردوه قتيلا بعمر 61 عاما، إلى جانب أخيه القتيل مثله.

ثم راح المهاجمون، ممن كان أحدهم يحمل كاميرا وآخر كان ممسكا بمايكروفون عليه شعار قناة تلفزيونية، يرددون شعارات هندوسية بعد قتلهم عتيق النزيل منذ 2019 في سجن بمدينة Prayagraj في شمال الهند، بعد إدانته بتهمة الخطف، إلا أن الشرطة التي اعتقلتهم لم تعلق على ما إذا كان للجريمة دوافع طائفية، استنادا إلى كون الشقيقين من الأقلية المسلمة في المنطقة.

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وسبق لشرطة ولاية Uttar Pradesh أن أعلنت قبل أيام، أنها قتلت ابنا لعتيق، اسمه أحمد وعمره 19 عاما، كما قتلت شريكه في تبادل لإطلاق النار، وكلاهما كانا من المطلوبين في جريمة قتل، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما بثته الوكالات وورد أمس في عواجل إخبارية بوسائل إعلام محلية، ذكرت أيضا أن أحمد سبق وقدم التماسا إلى المحكمة العليا في الهند قبل شهر، ذكر فيه أن حياته مهددة من الشرطة.