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لقطة من الفيديو

شاهد.. مسلحون يقتلون 7 أشخاص بحديقة للألعاب المائية وسط مكسيكو

تسبب بحال من الذعر بين رواد المتنزه

المكسيك - فرانس برس
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أعلنت سلطات محلية أن مسلحين اقتحموا حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك، السبت، وقتلوا ستة أشخاص بالغين إضافة إلى طفل، ما تسبب بحال من الذعر بين رواد المتنزه.

وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار التي وقع فيها الاعتداء إن الشرطة "وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت على جثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وقاصر يبلغ سبعة أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة".

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وشهدت ولاية غواناخواتو التي تقع فيها مدينة كورتازار بوسط المكسيك في السنوات الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات.

وأضاف بيان بلدية المدينة أن المسلحين وصلوا إلى حديقة لابالما للألعاب المائية عند الساعة 4,30 مساء بالتوقيت المحلي (22,30 ت غ) "لارتكاب الاعتداء".

وتابع البيان أن المسلحين توجهوا مباشرة نحو مجموعة من الأشخاص وفتحوا النار عليهم، ثم انتزعوا الكاميرات الأمنية من الموقع قبل أن ينسحبوا.

ووفق ما أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع "ديبايت نوتيسياس" الإخباري المحلي والتقطه شاهد عيان، فقد سقط الضحايا على الأرض أو الكراسي بعد إطلاق النار عليهم وسط دخان كثيف ناتج عن الطلقات النارية. وتظهر اللقطات أيضا أشخاصا يركضون للاحتماء.

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وأصبحت ولاية غواناخواتو الصناعية المزدهرة من أكثر ولايات المكسيك عنفا بسبب النزاع بين العصابة الإجرامية "سانتا روزا دي ليما" و"كارتل ياليسكو نيو جينيريشن" المتخصص بسرقة الوقود وتهريب المخدرات.

وسجلت المكسيك أكثر من 350 ألف جريمة قتل منذ أن نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات عام 2006.

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