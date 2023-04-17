وزير سوداني ينعى اثنين من أسرته وحارسين قتلتهم قذائف صاروخية

فقد وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله أبو نمو، اثنين من أفراد أسرته، إضافة إلى 3 أشخاص آخرين، بينهم اثنان من حراسه، كانوا في غرف بمنزله في مدينة الخرطوم بحري، حين سقطت عليه قذيفتا "آر بي جي" صاروخيتان، بحسب ما أعلن هو نفسه في موقعين للتواصل.

وقال الوزير في نعي نشره بحسابه في تويتر وفيسبوك، من دون أن يكشف عن هوية فقيديه، إن القذيفتين سقطتا في وقت مبكر صباح أمس الأحد، وأدى سقوطهما "إلى استشهاد اثنين من أفراد أسرتي و3 آخرين، بينهم اثنان من الحراسات الشخصية، أثناء تواجدهم بإحدى غرف المنزل".

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وما حدث كان ثالث فاجعة تحل بالوزير أبو نمو بأقل من شهر، ففي 28 مارس الماضي، نشر نعيا في مواقع التواصل أيضا، أعلن فيه عن رحيل شقيقه إبراهيم بشير عبدالله، في وفاة طبيعية، دفن بعدها في مقابر حمد النيل أمدرمان.

وكانت اشتباكات اندلعت صباح السبت وأمس الأحد في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.