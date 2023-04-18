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الفنانة الصينية برفقة زوجها أثناء العرض الاستعراضي

وهي تراقص زوجها بالهواء.. وفاة صادمة لفنانة سقطت من ارتفاع مرعب

كانا بدون أحزمة أمان... وشريكها فشل في الإمساك بها أثناء حركة استعراض خطيرة

دبي - العربية.نت
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بطريقة مأساوية، انتهت حياة فنانة استعراضية، حيث سقطت من ارتفاع مرعب أثناء أدائها عرضاً راقصاً في الهواء برفقة زوجها، على خشبة المسرح، لتلقى حتفها.

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وأظهرت لقطات فيديو، التقطت من الحاضرين الفنانة الصينية صن مومو - 37 سنة - وهي تسقط أمام عيني زوجها خلال عرض على شكل أرجوحة، حيث فشل شريكها في الإمساك بها بساقيه أثناء حركة استعراض خطيرة.

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كما ذكرت تقارير محلية أن صن سقطت من ارتفاع مرعب يزيد عن 30 قدما، تاركة خلفها طفلين - ابن وابنة.

الفنانة مع زوجها قبل سقوطها من ارتفاع شاهق
الفنانة مع زوجها قبل سقوطها من ارتفاع شاهق

وتوفيت الراقصة متأثرة بالإصابات التي أصيبت بها أثناء الأداء في منطقة Haogou في Suzhou، وفشلت المستشفى في إنقاذ حياتها، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية.

من جانبه، قال زوجها المفجوع بالحادثة تشانغ مومو: "كنا سعداء دائمًا معًا"، مضيفاً "لا يمكنني الكشف عن أي تفاصيل محددة في الوقت الحالي".

بدون أحزمة أمان

وكان الثنائي من الفنانين ذوي الخبرة الذين عملوا معا لسنوات عديدة، لكنهما لم يرتديا أحزمة الأمان المطلوبة، وذلك من أجل المظهر الجيد.

الراقصان لم يلتزما بارتداء أحزمة الأمان المطلوبة للحصول على مظهر أكثر جمالاً
الراقصان لم يلتزما بارتداء أحزمة الأمان المطلوبة للحصول على مظهر أكثر جمالاً

ولحظة وقوع الفنانة سمع صراخ المتفرجين، حيث اتضح أن هناك خطأ ما حدث، ليتم إلغاء العرض بعد فترة وجيزة.

وأثار تداول مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حالة من الذعر في البلاد، ودعا الكثيرون إلى تنظيم أفضل لهذا النوع من العروض وتحسين تدابير السلامة.

فيما اتهمت وزارة الثقافة والسياحة المحلية فرقة أداء الزوجين بعدم الحصول على موافقة للقيام بعروض المغامرة الخطيرة.

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