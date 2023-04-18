ابتلع 14 حبة دواء ليبهر متابعيه.. تحدي "تيك توك" ينهي حياة طفل
بطريقة مأساوية، لقي طفل أميركي من ولاية أوهايو حتفه بعدما جازف ودخل في تحد خطير وشائع على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".
والطفل جاكوب ستيفنز، الذي يبلغ 13 عاما وهو من ولاية أوهايو، توفي من جراء تناول جرعة زائدة من الدواء، بينما كان يحاول أن يبهر متابعيه، في إطار تحد يوصف بالمتهور، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".
ويقوم التحدي على أن يأخذ الشخص ما بين 12 و14 حبة من مضادات الهيستامين، لأجل الدخول في حالة من الهلوسة. وهذه الجرعة تزيد بست مرات عن الكمية الموصى بها من الهيئات الصحية.
من الناحية الطبية، يجري تقديم مضادات الهيستامين لأجل تخفيف عدد من الآلام، كتلك التي تنجم عن الحساسية والإنفلونزا وغير ذلك.
من جانبه، قال جاستين، وهو والد الضحية Jacob Stevens، إن ابنه الراحل كان مع أصدقائه نهاية الأسبوع، حين تناول الجرعة الزائدة من الدواء.
وأظهرت الصور حصول انتفاخ كبير في جسم الطفل بعد أخذ الجرعة الزائدة من مضادات الهيستامين، لأنه ما يزال صغير السن.
حالة صحية حرجة
وجرى أخذ الطفل إلى المستشفى وتم وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، لكنه مكث ستة أيام وهو في حالة صحية حرجة ثم فارق الحياة.
وأبدى الأب تأثره البالغ بفقدان ابنه، واصفا يوم رحيله باليوم الأسوأ في حياته.
وقال الأطباء لوالد الطفل قبل وفاته "حتى لو أبقيناه تحت جهاز التنفس الاصطناعي، فإنه سيبقى ممددا هناك على السرير، لأنه لن يقوى أبدا على أن يفتح عينيه، كما لن يتنفس بشكل طبيعي، ولا هو سيبتسم أو سيمشي أو يتحدث".
يذكر أن تحديات "تيك توك" الخطيرة انتشرت بين الصغار منذ سنوات، حيث يجري الإقدام على أفعال متهورة وخطيرة من أجل جذب انتهاب المتابعين، ما أودى بحياة الكثيرين.
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