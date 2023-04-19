حدق جيداً.. ما الغريب في هذه الصورة؟

يبدو أن الذكاء الاصطناعي يتغلغل يوماً بعد يوم في كل المجالات حتى الفنية منها، ما يؤكد صدقية التحذيرات الصادرة عن الخبراء والمراقبين بضرورة وضع قواعد لتنظيم عمله.

فقد حيّرت الصورة أدناه الخبراء مؤخراً والذين اعتقدوا أنها حقيقة 100% ، حتى إن صاحبها حصل على جائزة بسببها.

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إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً فالصورة من صنع الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي اعترف فيه الفنان الألماني بوريس إلدغسن الذي رفض جائزة مرموقة، مؤكداً أنه استخدم الذكاء الاصطناعي لصنعها.

وكشف على موقعه على الإنترنت عدم قبوله جائزة فئة الإبداع المفتوح التي فاز بها في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، بحسب صحيفة "الغارديان".

حيلة لكشف الحقيقة

وفي بيان على موقعه على الإنترنت، قال إلدغسن إنه تقدم بطلب للمشاركة في المسابقة لمعرفة ما إذا كانت المسابقات جاهزة وقادرة على كشف صور الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنهم ليسوا كذلك.

تأتي الحيلة التي مارسها هذا الفنان الألماني في وقت يدور فيه نقاش حاد حول استخدام وآثار الذكاء الاصطناعي مع إصدار بعض التحذيرات المروعة بأن التكنولوجيا على وشك الإضرار بالتجربة البشرية بشكل لا رجعة فيه.

يذكر أن التطورات الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي في روبوتات المحادثة والسيارات بدون سائق وبرامج كتابة الأغاني وتطوير المستحضرات الصيدلانية أثارت النقاش بشأن دورها مستقبلاً. وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، إن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي أبقته مستيقظاً في الليل محذراً من أن التكنولوجيا يمكن أن تكون "ضارة جداً" إذا تم نشرها بشكل غير صحيح.