صديقة نيمار تعلن بالصور أنها حامل ربما منذ شهرين بطفله الثاني

نيمار، نجم منتخب البرازيل ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي بكرة القدم، في طريقه ليصبح أبا للمرة الثانية، فيما لو سارت الأمور طبيعية حتى نهاية العام الجاري على الأقل، فأمس أعلنت حبيبته البرازيلية Bruna Biancardiالبالغة 28 عاما، أنها حامل، لكنها لم تذكر في أي شهر بدأ حملها، علما أن عددا من متابعيها لاحظوا أنها توقفت منذ شهرين تقريبا عن نشر صور جديدة لها بمواقع التواصل.

وأكدت بيانكاردي ما قالت، بصور نشرتها أمس الثلاثاء في Instagram المكتظ بأكثر من 3 ملايين و700 ألف من متابعيها، وفي اثنين منها ظهر نيمار وهو يطبع قبلة على بطنها المنتفخ، إشارة إلى أن الخبر أسعده وأدخل البهجة إلى قلبه.

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وسبق للاعب المولود قبل 31 عاما، أن قال حين الكشف في يناير 2022 عن علاقته ببيانكاردي الشهيرة بأنها من المؤثرات البرازيليات عبر الإنترنت: "لديّ مسيرة جيدة كلاعب، لكني أرغب على المستوى الشخصي أن أكون أبا مرة أخرى لطفلين ليصبح لابني إخوة"، في إشارة إلى ابن له من علاقة عاطفية سابقة مع البرازيلية Carol Dantas الأصغر سنا منه بعامين، وهو Davi Lucca الذي ولد منذ 11 عاما.