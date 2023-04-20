بعد مقتل مصورته على يد البطل.. استئناف تصوير فيلم "راست"
جلسة استماع بعد أسبوعين بمحكمة في نيو مكسيكو ستقرر ما إن كان سيمثل بالدوين للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد لهاتشينز
يستأنف، اليوم الخميس، في مونتانا تصوير الفيلم الأميركي "راست" بعد 18 شهرا من مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز برصاصة انطلقت من مسدس كان يحمله بطل الفيلم أليك بالدوين أثناء التصوير في نيو مكسيكو.
ويعود بالدوين إلى موقع التصوير قبل أسبوعين من جلسة استماع بمحكمة في نيو مكسيكو تقرر ما إن كان سيمثل للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد لهاتشينز في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وقالت ميلينا سبادوني، محامية الشركة المنتجة لفيلم "راست" إن التصوير سيستأنف في موقع تصوير يلوستون في مونتانا المخصص لتصوير أفلام الغرب الأميركي.
وقام بالدوين في أكتوبر/ تشرين الأول بتسوية دعوى قضائية مع مات هاتشينز، زوج المصورة السينمائية، سيتم بموجبها استئناف التصوير بنفس الممثلين الرئيسيين ونفس المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في إطلاق النار في 2021.
وبموجب الاتفاق أصبح هاتشينز مديرا تنفيذيا في الفيلم.
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