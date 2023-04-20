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سجن سرايا صور
سرايا صور الذي فر منه السجناء
لبنان

تسللوا من الزنزانة لبيت مجاور.. فرار 5 سجناء في جنوب لبنان

رجال الأمن المشرفون على السجن اكتشفوا صباح اليوم خلال التعداد الاعتيادي للسجناء فرار 4 أو 5 سجناء من سجن صور

العربية.نت
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فرّ عدد من السجناء، اليوم الخميس، من سجن صور في جنوب لبنان، بعدما حفروا حفرة في أحد الجدران أوصلتهم إلى منزل مجاور لمبنى السجن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، فقد اكتشف رجال الأمن المشرفون على السجن، خلال التعداد الاعتيادي للسجناء صباح اليوم، فرار 4 أو 5 سجناء من سجن صور، الذي يقع في الطابق السفلي من مبنى "سرايا" مدينة صور.

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ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي حول عدد السجناء الفارين أو ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن السجناء حفروا فجوة في جدار زنزانتهم من الناحية الجنوبية للسجن، وتسللوا منها إلى منزل ملاصق للسجن، ومنه صعدوا إلى سطحه وفروا بعيداً.

وبعد اكتشاف فرار السجناء، بدأت قوى الأمن عمليات البحث في مدينة صور، واستحضرت كلاباً بوليسية لاقتفاء آثار الهاربين.

يذكر أن سجن صور يقع داخل مبنى "سرايا" صور، ويقبع فيه حوالي 100 سجين محكوم أو موقوف على ذمة تحقيق.

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