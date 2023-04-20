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Viktoria Nasyrova (left) and Olga Tsvyk (right)
الضحية أولغا تسفيك والمدانة فيكتوريا ناسيروفا

روسية حاولت قتل شبيهتها بقالب حلوى مسمم.. وهذا مصيرهما

حكم الأربعاء على فيكتوريا ناسيروفا بالسجن 21 عاماً بسبب جريمتها التي ارتكبتها في 2016 في نيويورك

العربية.نت
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حكم على امرأة روسية في نيويورك بالسجن 21 عاماً لمحاولتها قتل شبيهتها الأميركية من خلال تسميمها بقطع حلوى بالجبن (تشيزكيك)، قبل سرقة هويتها ومقتينات ثمينة عائدة لها، على ما أعلن القضاء الأميركي.

ودينت فيكتوريا ناسيروفا (47 عاماً) بتهمة الشروع في القتل في فبراير الماضي من جانب هيئة محلفين في نيويورك. وقد نُطق الحكم في حقها الأربعاء، وفق ما أعلنت المدعية العامة لدائرة كوينز ميليندا كاتز.

الضحية أولغا تسفيك
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  • الضحية أولغا تسفيك
  • المدانة فيكتوريا ناسيروفا
(2 صور)
الضحية أولغا تسفيك
الضحية أولغا تسفيك
المدانة فيكتوريا ناسيروفا
المدانة فيكتوريا ناسيروفا
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وفي أغسطس 2016، توجهت المتهمة إلى منزل ضحيتها البالغة من العمر 35 عاماً وقدّمت لها قالب حلوى بالجبن.

وفي تلك الفترة، كانت المرأتان تتشابهان كثيراً، وكلاهما تتحدثان الروسية، كما تتشاركان لون البشرة والشعر البني وسمات جسدية أخرى كثيرة.

وبعد تناول الحلوى، أصيبت المرأة الثلاثينية بإعياء وفقدت الوعي.

صورة نشرتها الشرطة للعلبة التي احتوت على قالب الحلوى
صورة نشرتها الشرطة للعلبة التي احتوت على قالب الحلوى
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وفي اليوم التالي، عثر عليها أحد أصدقائها فاقدة للوعي، وبجانبها عقاقير مبعثرة للإيهام بأنها حاولت الانتحار، وفق النيابة العامة في كوينز.

وعندما عادت الضحية إلى منزلها بعد معالجتها في المستشفى، تنبّهت إلى اختفاء جواز سفرها وإجازة العمل الخاصة بها، إضافة إلى مجوهرات ومقتنيات قيمة أخرى.

وكشفت تحاليل مخبرية أجريت على حلوى الجبن أنها تحتوي مادة "فينازيبام" المسكّنة ذات التأثير الفائق، بحسب مكتب المدعي العام.

ودينت فيكتوريا ناسيروفا المقيمة في بروكلين، أيضاً بتهمة الاعتداء وحجز الحرية والسرقة.

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