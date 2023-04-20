هل زار بوتين خيرسون بالفعل أم استعان بشبيه به؟

قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يجد "من الغريب" أن يقول مسؤول أوكراني كبير، إن شخصاً شبيهاً بفلاديمير بوتين هو الذي زار مؤخراً المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها موسكو وليس الرئيس الروسي بنفسه.

ورداً على الاتهامات الأوكرانية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة "لا يمكنني أن أقول إلا أن هذه التصريحات غريبة على أقل تقدير".

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وكان أمين سر مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسيتش دانيلوف، اعتبر مساء الأربعاء، أن زيارة الرئيس الروسي إلى الجزء الذي تسيطر عليه موسكو من منطقة خيرسون كانت مسرحية، مضيفاً أن شبيهاً ببوتين هو الذي ظهر في الواقع أمام وسائل الإعلام.







صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون

وتابع المسؤول الأوكراني في تصريح للتلفزيون: "لم يكن بوتين في المكان.. كان شبيهاً به، الأمر معروف جيداً".

وكان الكرملين قد قال إن الرئيس الروسي زار قبل أيام الأجزاء التي يسيطر عليها الجيش الروسي في منطقتي خيرسون ولوغانسك الأوكرانيتين، وذلك خلال رحلته الثانية إلى منطقة النزاع بعد تلك التي قام بها خلال شهر مارس إلى ماريوبول.

وبقي بوتين داخل مقار عسكرية عامّة، من دون الاقتراب من الجبهة، كما أنّه لم يلتق جنوداً أو مدنيين.

وانتشرت شائعات بشأن استخدام شبيه لفلاديمير بوتين منذ سنوات، بموازاة شائعات بشأن حالته الصحية.





صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين لخيرسون صور نشرتها موسكو من زيارة بوتين للوغانسك

وغذّت الشائعات قلة ظهوره منذ بداية جائحة كوفيد-19 وإحاطته بإجراءات صحية صارمة.

حتى إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار، خلال منتدى دافوس الاقتصادي، إلى احتمال أن يكون بوتين قد توفي وأن شبيهاً به يحل مكانه. وقال حينها: "لا يمكنني أن أحدد ما إذا كان حيّاً بالفعل، إذا كان هو من يتخذ القرارات أو شخص غيره".

وفي فبراير 2020، قال بوتين إنّه عارض في بداية العقد الأول من القرن الحالي، اللجوء إلى أشخاص شبيهين به لضمان أمنه، عندما كانت روسيا تواجه هجمات في ذلك الوقت.

ومنذ كوفيد-19، يظهر بوتين عموماً عبر التلفزيون، مشارِكاً لوحده من مكتبه في مؤتمرات عبر الفيديو.

ومنذ ذلك الوقت، يقوم مستخدمو الإنترنت بتحليل مقاطع الفيديو والصور في محاولة لتحديد ما إذا كانت تظهر الرئيس الروسي نفسه أم شبيهاً له.