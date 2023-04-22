اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مشهد صادم لفتى "مغامر".. وقف على سطح سيارة قبل أن يسقط ميتا

بين عامي 1990 و 2008، توفي 58 شخصا قاموا بالمغامرة نفسها في أميركا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لقي فتى مصرعه بعد تسلقه فتحة سقف سيارة قبل أن يسقط من على السطح ويكسر رقبته في جنوب إفريقيا.

ويُظهر مقطع الفيديو المروع الذي تبلغ مدته 25 ثانية ونشره موقع "ديلي ميل" البريطاني والذي التقطه أحد الركاب في سيارة أخرى الضحية الذي صعد على سطح سيارة فولكس فاغن بولو في ديربن.

مادة اعلانية

وثق على قدميه ووجه ذراعيه إلى السماء، لكن بعد خمس ثوانٍ فقط اختل توازنه وسقط من مؤخرة السيارة حتى وفاته.

ووقع حيث توفي على الفور بعد أن تعرض لكس في رقبته.

مشاهد محيرة لسياسيين كنديين.. ظهروا بكعوب وردية عالية الأخيرة مشاهد محيرة لسياسيين كنديين.. ظهروا بكعوب وردية عالية

أظهرت دراسة أجريت في أميركا فقط في عام 2008 بالاعتماد على قصاصات الصحف أنه بين عامي 1990 و 2008 ، توفي 58 شخصا قاموا بالمغامرة نفسها، وتعرض 42 لإصابات خطيرة غير مميتة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد من شوارع السودان لصلاة عيد الفطر تحت وابل الرصاص ودخان القنابل مشاهد من شوارع السودان لصلاة عيد الفطر تحت وابل الرصاص ودخان القنابل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط