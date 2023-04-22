مشهد صادم لفتى "مغامر".. وقف على سطح سيارة قبل أن يسقط ميتا

لقي فتى مصرعه بعد تسلقه فتحة سقف سيارة قبل أن يسقط من على السطح ويكسر رقبته في جنوب إفريقيا.

ويُظهر مقطع الفيديو المروع الذي تبلغ مدته 25 ثانية ونشره موقع "ديلي ميل" البريطاني والذي التقطه أحد الركاب في سيارة أخرى الضحية الذي صعد على سطح سيارة فولكس فاغن بولو في ديربن.

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وثق على قدميه ووجه ذراعيه إلى السماء، لكن بعد خمس ثوانٍ فقط اختل توازنه وسقط من مؤخرة السيارة حتى وفاته.

ووقع حيث توفي على الفور بعد أن تعرض لكس في رقبته.

أظهرت دراسة أجريت في أميركا فقط في عام 2008 بالاعتماد على قصاصات الصحف أنه بين عامي 1990 و 2008 ، توفي 58 شخصا قاموا بالمغامرة نفسها، وتعرض 42 لإصابات خطيرة غير مميتة.