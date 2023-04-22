معايدة قادمة من الفضاء.. بصوت أم كلثوم وزي خليجي
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أرسل تهنئة العيد من محطة الفضاء الدولية
معايدة لطيفة أرسلها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أرسلها عبر حسابه على "تويتر"، مصحوبة بصوت أم كلثوم وأغنية "يا ليلة العيد أنستينا".
وغرّد النيادي على حسابه قائلا: "بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية. وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعًا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع. كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده".
بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية.— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 21, 2023
وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعًا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع. 🌍
كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده. 🌙 pic.twitter.com/YX7x1tOYrn
وظهر مع رائد الفضاء الإماراتي في مقطع الفيديو "سهيل" الروبوت مرتدياً الزي الخليجي احتفالا بقدوم العيد.
وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر السعيدهذه الأيام، حيث احتفلت معظم الدول بأول أيام العيد أمس الجمعة، فيما تحتفل دول قليلة بأول أيام العيد اليوم السبت، اعتماداً على رؤية الهلال والذي يؤشر على بدء الشهور القمرية.
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