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من مقطع الفيديو اللطيف
الفضاء

معايدة قادمة من الفضاء.. بصوت أم كلثوم وزي خليجي

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أرسل تهنئة العيد من محطة الفضاء الدولية

العربية.نت
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معايدة لطيفة أرسلها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية، بمناسبة عيد الفطر السعيد، أرسلها عبر حسابه على "تويتر"، مصحوبة بصوت أم كلثوم وأغنية "يا ليلة العيد أنستينا".

وغرّد النيادي على حسابه قائلا: "بالعادة العيد مع أهلي وعيالي لكن اليوم أنا مع صديقي سهيل وكاشخين كشخة العيد في محطة الفضاء الدولية. وفي هذه المناسبة، أرسل سلامي إلى قادة الوطن وعائلتي وأصدقائي ولكم جميعًا. عسى أن يحمل هذا العيد السلام والسعادة والخير للعالم أجمع. كل عام وانتم بألف خير وعساكم من عوّاده".

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وظهر مع رائد الفضاء الإماراتي في مقطع الفيديو "سهيل" الروبوت مرتدياً الزي الخليجي احتفالا بقدوم العيد.

وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الفطر السعيدهذه الأيام، حيث احتفلت معظم الدول بأول أيام العيد أمس الجمعة، فيما تحتفل دول قليلة بأول أيام العيد اليوم السبت، اعتماداً على رؤية الهلال والذي يؤشر على بدء الشهور القمرية.

الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية وهذه الدول الأخيرة الجمعة أول أيام عيد الفطر في السعودية وهذه الدول
في هذه الدولة.. السبت أول أيام عيد الفطر المبارك الأخيرة في هذه الدولة.. السبت أول أيام عيد الفطر المبارك
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