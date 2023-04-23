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حق الملح.. فيديو لشاب يهدي زوجته 30 ليرة ذهب يشغل الأردنيين

دبي - العربية.نت
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في بادرة عبّر فيها عن امتنانه لها خلال شهر رمضان، قدم شاب أردني عيدية لزوجته عبارة عن 30 ألف ليرة ذهب، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار أردني.

وتقدر قيمة الـ30 ليرة ذهب، بـحوالي 30 ألف دينار أردني أي نحو 45 ألف دولار أميركي، كما قدم دعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة عمّان.

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وقال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور على "فيسبوك"، إن عيدية الشاب جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان، بحسب "موقع سرايا" الإخباري المحلي.

عن كل يوم ليرة ذهب

كما أوضح أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في "ليرة ذهب"، وهي عبارة عن قطعة ذهبية.

في المقابل، علق ناشطون على الهدية معتبرين إياها هدية "حق الملح"، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي وليس في بلاد الشام أو المشرق العربي.

حيث يقدّم فيها الزوج هدية لزوجته في عيد الفطر، تكون إما مبلغاً من المال وإما قطعة من الذهب امتناناً لها على تعبها وسهرها خلال موائد إفطار وسحور شهر رمضان.

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