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صورة نادرة للأمير هاري

بملابس رياضية متسخة بالطين.. صورة نادرة للأمير هاري

دبي - العربية.نت
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على عكس ما اعتاد عليه أفراد العائلة الملكية البريطانية، حيث يخرجون دائماً في أغلب مناسباتهم الاجتماعية والرسمية وحتى العامة وهم بأفضل إطلالة، هناك صور نادرة تظهر الأمير هاري المثير للجدل بملابس غير مرتبة ومتسخة.

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وعلى العكس من شقيقه الأكبر الأمير وليام والذي كان أكثر هدوء وخجلا خلال مرحلة المراهقة، فإن الأمير هاري كان خلال السنوات الأولى في مرحلة مراهقته قبل وفاة والدته المأساوية في حادث سيارة مروع ذي طبيعة مرحة وأكثر تحررا في تصرفاته من شقيقه.

صورة نادرة للأمير هاري
صورة نادرة للأمير هاري
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وفي صورة نادرة نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، التقطت صورة للأمير الشاب في مراهقته أثناء قيامه بالجري واللعب والمشاركة مع زملائه في مباريات كرة قدم، تضمنت هذه الصورة والتي يظهر فيها الأمير هاري وهو شاب مراهق بملابس رياضية ملطخة ببقع طينية بعد مباراة كرة قدم حماسية على العشب في مدرسىة أيتون الداخلية العريقة والتي درس فيها أيضا شقيقه الأكبر.

ويعود تاريخ الصورة إلى نوفمبر 2001، وهو يمارس لعبة إيتون على الحائط، وهي رياضة تشبه إلى حد ما كرة الرغبي، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

صورة نادرة للأمير هاري
صورة نادرة للأمير هاري

ويأتي تداول هذه الصورة، فيما يستعد الأمير هاري لحضور مراسم تتويج والد الملك تشارلز الشهر المقبل من دون زوجته التي ستبقى في ولاية كاليفورنيا الأميركية مع ابنيهما. ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 مايو مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغان، آرتشي.

وتنحى هاري وميغان عن الواجبات الملكية في مارس 2020 وقالا إنهما يريدان بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة، بعيدا عن مضايقات الإعلام، لكنهما أثار الكثير من الجدل وضجة عالمية بعد بث فيلم وثائقي جمعهما على "نتفليكس" تطرقا فيه إلى الكثير من أسرار العائلة المالكة.

كما تبع هذا الفيلم كتاب "الاحتياطي" الذي نشره الأمير البريطاني في يناير الماضي، حيث تحدث فيه عن تناوله المخدرات والكحول خلال المراهقة، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.

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