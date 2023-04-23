نبش عشرات القبور في غابة بكينيا بحثا عن جثث أتباع جماعة دينية

تحقق السلطات الكينية بوفيات غامضة لحقت على مراحل بعدد من أتباع جماعة دينية، سبق أن اعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي زعيمها Mackenzie Nthenge البالغ 55 عاما، بعد أن دعا أتباع كنيسة يديرها باسم Good News International إلى الصوم "من أجل لقاء يسوع" بحسب ما بثت وكالات ووسائل إعلام محلية، بينها قناة KBC التلفزيونية الحكومية، عن مصدرين بالشرطة، أمس السبت.
وقال أحد المصدرين، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن الشرطة نبشت يوم الجمعة الماضي 26 جثة وجدتها في غابة Shakahola القريبة بالشرق الكيني من بلدة Malindi الساحلية، وتوقع نبش المزيد من القبور التي بلغت 58 حتى الآن، بينها واحد وجدوا فيه 5 أموات، هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة، إضافة لآخر فيه 4 جثث من أتباع الكنيسة أيضا.
وكان محققون من الشرطة، فتشوا المنطقة بعد ورود تقارير عن وجود مقبرة جماعية، وقاموا حين وصولهم إلى الغابة بإنقاذ 4 نساء و7 رجال من الأتباع، أعمارهم بين 17 و49 عاما، فتم نقلهم الأسبوع الماضي إلى أحد المستشفيات، فيما سلم ماكنزي نثينجي نفسه للشرطة التي احتجزته بسجن، بدأ إضراباً فيه عن الطعام، حيث "يصلي ويصوم" خلال وجوده قيد الاحتجاز، في وقت تم اعتقال 6 من أتباعه أيضاً.
ومن المقرر أن يتم تحويل قضية هذه الجماعة على المحكمة في 2 مايو المقبل، خصوصا بسبب تقارير تشير إلى أن الشرطة تلقت معلومات عن أشخاص "ماتوا جوعاً لأسباب دينية" بعد أن خضعوا "لغسيل دماغ" مارسه عليهم ماكنزي المشتبه به منذ الشهر الماضي، بعد أن توفي طفلان جوعاً تحت رعاية والديهما، ثم أطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني، تعادل 750 دولارا، وسط نفي منه للاتهامات، زاعما أنه أغلق الكنيسة قبل 4 سنوات.
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