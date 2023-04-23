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%10 من الناس فقط وجدوه.. حدق في الصورة واعثر على الرقم

دبي - العربية.نت
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يسبب الوهم البصري حيرة للكثيرين ويترك العديد منهم في حالة ميئوس منها لعدم قدرتهم على حل لغزها المعقد.

ومن الصور التي تعتمد على الوهم البصري الصورة أدناه، التي تم إنشاؤها بواسطة موقع الألعاب عبر الإنترنت Jackpot Joy ونشرتها "ديلي ميل"، والتي تحتوي على رقم مخفي بين القصاصات الورقية.

حدّق جيداً في الصورة
حدّق جيداً في الصورة
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فحدّق جيداً لإيجاده، إذ ستحتاج إلى الصبر وربما لعدسة مكبرة لاكتشاف الرقم.

رقم زوجي

مع ذلك، لا تقلق إذا لم تكن من بين أولئك الذين يمكنهم فك الشفرة على الفور والتي قيل إنها أربكت حوالي 9 من كل 10 أشخاص خصوصاً بسبب التصميم الحلزوني الصعب.

وإذا ما زلت متعثراً، جرب مرة أخيرة لترى ما إذا كنت من بين أعلى عشرة بالمائة من لاعبي الألغاز الذين عثروا على الرقم الزوجي!

وإذا لم تفلح فإليك الجواب أدناه.

إليك الحل (الرقم 20)
إليك الحل (الرقم 20)

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