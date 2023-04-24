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إغراق سفينة

فيديو للحظة إغراق سفينة بشكل متعمد قبالة فلوريدا

دبي - العربية.نت
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بشكل متعمد وبهدف إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية، أغرقت سفينة قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية.

وعمل المسؤولون من فريق الموارد الساحلية لمقاطعة أوكالوسا مع Destin-Fort Walton Beach Tourism لنشر السفينة على بعد أربعة أميال في بحرية جنوب شرق ديستين على عمق 72 قدما (أكثر من 21 مترا).

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ومن المقرر أن تستقر السفينة رأسا على عقب، مما يوفر هيكلا للحياة البحرية لإنشاء بيئة للعيش.

من جهتهم، قال المسؤولون إن "الحياة البحرية تبحث عن هياكل للعيش. توفر هذه الهياكل الاصطناعية هذا الموطن لهذه المخلوقات. إنه يوفر للحياة البحرية نظاما بيئيا قويا كان ينقصه سابقا شواطئ في خليج المكسيك".

هذه السفينة هي واحدة من عشرات الهياكل التي نشرتها المقاطعة في العقود الأخيرة، بما في ذلك الأكوام الخرسانية والوحدات المصممة خصيصا وحطام السفن الأخرى، للمساعدة في تطوير الشعاب المرجانية في المنطقة.

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