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عماد زيدان العدوان
النائب الأردني عماد العدوان

الأردن.. أول تصريح للنائب الأردني العدوان المسجون في إسرائيل

عماد العدوان أكد للسفير الأردني في تل أبيب الذي زاره اليوم أنه بصحة جيدة ولا يتعرض لممارسات مسيئة جسدياً ونفسياً

عمّان - محمد ساهر الطراونة 
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زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، يرافقه القنصل في السفارة، اليوم الثلاثاء، النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.

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وأضاف المجالي أن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان عن ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

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وجاءت الزيارة في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.

من جهته، أكد عامر زيدان العدوان، شقيق النائب الموقوف، أنه أوكل زمام الأمور إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية ومجلس النواب، لإحضار شقيقه من إسرائيل. كما شكر "جميع الأردنيين من كل المنابت والأصول على وقفتهم الطيبة" مع شقيقه.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة في حراك وسعي لإحضار شقيقه، مؤكداً ثقته التامة بالأجهزة الأمنية التي لها دور كبير في متابعة هذه القضايا وقادرة على إنهائها بمتابعة وزارة الخارجية، بحسب تأكيده.

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