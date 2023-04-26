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"أعرف الآن ماذا أفعل للحاق بالحافلة".. شاهد ولن تصدق ما ستراه

تسبب الرجل في ازدحام مروري ضخم من خلال الوقوف أمام حافلة من طابقين في لندن

العربية.نت
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أثارت تصرفات راكب حافلة في لندن ردود فعل متباينة من الشهود ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين بدوا في حيرة من هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.

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وقال أحدهم إنهم يعرفون الآن "ماذا أفعل عندما تفوتني الحافلة"، بينما قال آخر إن سائق الحافلة "سيضربني فقط". حتى إن آخرين قالوا إنهم "يحيون" الراكب وأشادوا بالفيديو باعتبارهم في "حاجة ماسة إليه".

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كانت الكاميرات تسارع لالتقاط المشهد حيث منع الراكب حركة المرور من خلال الوقوف أمام حافلة على طريق 113 ماربل آرك. تشكل طابور طويل خلف الحافلة بينما كان السائقون ينتظرون بصبر استئناف حركة المرور.

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"انظر إلى هذا. أوقف الحافلة حتى يتمكن من الصعود" ، قال الشاب على تيك توك والذي التقط الفيديو. "انظر إلى حركة المرور التي تسبب فيها. "لقد تسبب في حركة مرور فقط لأنه لم يستطع ركوب الحافلة ... انظر إلى كل حركة المرور".

في النهاية، بعد ما يبدو أنه مفاوضات، فتح سائق الحافلة الباب للرجل.

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