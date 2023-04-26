كاميرا للمراقبة تصوّر نائبة أميركية تتصرف بطريقة عدائية مع الإنجيل

ظهرت عضو بمجلس نواب ولاية أريزونا الأميركية، وهي تتصرف بشكل عدائي وغريب مع نسختين من الإنجيل كانتا في صالة مخصصة لأعضاء المجلس فقط، بحسب ما نراها في فيديو بثته وسائل إعلامية عدة، منها شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، وفيه تبدو Stahl Hamilton البالغة 40 عاما، تتعمد إخفاء النسختين، برغم وجود أعضاء آخرين في الصالة.

وسبق لإدارة المجلس المكون من 60 عضوا، أن لفتت انتباه النواب في 23 مارس الماضي، إلى اختفاء النسختين من الصالة التي يرتادها النائب إذا رغب بإجراء مكالمة، أو ليقابل عضوا آخر، أو أحد الموظفين، ثم طلبت من الفريق الأمني بالمجلس البحث عنهما، فوجد أن أحدهم وضعهما تحت وسادتي أريكتين. ثم اختفت واحدة بعد أسبوع، وجدوها هذه المرة داخل ثلاجة في مطبخ قريب.

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وهي وزيرة "مشيخية" أيضاً

وبسبب اختفاء النسخ الإنجيلية المتكرر، وضع الفريق الأمني كاميرات مؤقتة داخل الصالة، متفائلاً أن تتعرف إحداها إلى المتعمد إخفاء النسخ بطريقة أثارت المخاوف والفضول معا، وفقا لما يمكن استنتاجه من تغطية بعض وسائل الإعلام الأميركية لخبر النائبة التي قرأت "العربية.نت" بسيرتها، أنها من الحزب الديمقراطي ووزيرة "مشيخية" بأريزونا، أي من طائفة Presbyterian المصنفة من البروتستانتية في الولايات المتحدة.



ثم حدث اختفاء ثالث للنسختين حين كان أعضاء مجلس النواب يعقدون جلسة في 10 أبريل الجاري، وعندها راجع الفريق الأمني ما صورته الكاميرات، فاتضح أن هاملتون هي المتعمدة دائما إخفاء النسختين، على حد ما يتحدث عنه الفيديو المعروض أعلاه.

وسريعاً وصل صدى ما فعلته النائب إلى قناة CBS 5 التلفزيونية في أريزونا، فكلفت مراسلا منها ليحقق بأمرها، فحصل على الفيديو التي تظهر فيه، ثم حاول التحدث إليها ليسألها عن سبب إخفائها للأناجيل، إلا أنها رفضت التعليق، وبدلا من ذلك ابتعدت عنه وخرجت من المكان، تاركة المزيد من التساؤلات.