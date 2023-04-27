فيديو لا يصدق.. لحظة رأوا عنكبوتاً يعيش في أذن مريضة

كشف مقطع فيديو لا يصدق اللحظة التي اكتشف فيها أطباء شبكة عنكبوت مروعة تعيش في أذن امرأة بأحد مستشفيات الصين.

وبدأت القصة عندما شعرت المرأة بطنين في أذنها، وعلى إثره توجهت إلى المستشفى لمعرفة السبب وفق الفيديو المرفق.

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لكن المسعفين في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان سرعان ما أدركوا أن الأصوات والألم الغريبين قادمان من العنكبوت، وهو يستقر في أذنها، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

لحظة مرعبة

وهذه هي اللحظة المرعبة التي أرسل فيها الطبيب مسبار كاميرا أسفل أذن السيدة ليجد طبلة أذن مزيفة ينسجها عنكبوت.

وأظهرت اللقطات من منظار داخلي الطبيب وهو يفحص أذن المريض اليمنى بملاقط خاصة مزودة بكاميرا.

ثم وجد الطبيب ما يشبه طبلة الأذن لكنه أدرك أنها شبكة حريرية.

وبينما بدأ الطبيب بتقشير تلك الشبكة وتنظيف الأذن، اندفع عنكبوت المرعب وهاجم المسبار.

شبكة تشبه طبلة الأذن

بدوره، قال الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية إن "النسيج الذي صنعه العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن".

وأضاف "عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي".

كما تابع موضحاً "عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئاً ما يتحرك في الأسفل. لقد دفعت شبكة العنكبوت جانباً، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت ساماً، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها.