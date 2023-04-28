مشهد طريف للاعب مصري خلال مباراة بالدوري السعودي

شهدت مباراة الاتحاد ضد الشباب في الدوري السعودي لقطة طريفة من المدافع المصري، أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة.

وحقق نادي الاتحاد فوزا ثمينا على ضيفه الشباب (2-1) في مباراة ماراثونية مثيرة جمعتهما مساء الخميس، وذلك في قمة منافسات الجولة 24 لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

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واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي الاتحاد في الدقيقة 17، لينبري لها عبدالرزاق حمدالله.

قبل تنفيذ عبدالرزاق حمدالله لركلة الجزاء، حاوط حجازي نقطة الجزاء مدعيا ربط حذائه، خوفا من عبث لاعبي المنافس بمنطقة تنفيذ ركلة الجزاء، إذ سبق وأن شهدت مباريات لعبة كرة القدم محاولة بعض اللاعبين عرقلة المسدد بطرق مختلفة.

وحقق نادي الاتحاد انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط كاملة عن وصيفه النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بينما توقف رصيد الشباب عند 50 نقطة، وبقي في المركز الثالث على سلم الترتيب.