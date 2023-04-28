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(تعبيرية من آيستوك)

ممر يخدع المشاة.. ويجرح العشرات في بريطانيا

دبي - العربية.نت
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تسبب مسار دراجات هوائية بإصابة حوالي 60 شخصاً في بريطانيا، لأن الخط المرسوم على جانبي الطريق يبدو مسطحاً في حين أنه مرتفع قليلاً، ما يؤدي لسقوط المشاة والدراجين أرضاً.

ويقول المشاة إن "خط الخداع البصري" في Keynsham High Street تسبب بتعثرهم، وفق صحيفة "التلغراف".

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فيما رفعت 21 دعوى تعويض، ما زال 14 منها قيد التحقيق. إلا أنه لم يتم تسوية أي مطالبات تأمين.

إلى ذلك يطالب السكان بإلغاء الممر.

"مزيد من التحسينات"

غير أن عضو مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية والتجديد والنمو، مارك روبر، دافع عن المسار، زاعماً أنه بين يناير ومارس لم يكن هناك سوى 2.3 حادثة مسجلة في المتوسط شهرياً.

كما أضاف أن مسار الدراجات الجديد تم بناؤه وفقاً لمعايير السلامة الحكومية، لكنه أردف أنه سيكون هناك الآن مراجعة "لاقتراح مزيد من التحسينات ومنع أي مشكلات أخرى".

كذلك أكد أن "المجلس يأخذ هذه المسألة على محمل الجد ويعمل بجد لتقديم المزيد من التحسينات".

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