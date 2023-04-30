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FILE - In this Oct. 17, 2001 file photo, ultralight pilot Joe Duff is silhouetted as he leads a small flock of experimental whooping cranes as they depart Necedah National Wildlife Refuge in Necedah, Wis., on the longest ultralight-led migration with an endangered species in history. A plan to save the endangered whooping crane species takes a turn this week when the birds will no longer rely on humans to guide them during fall migration, ending an effort that began 15 years ago with ultralight aircraft. The reintroduction is relying on parent rearing instead of human caretakers starting this year. (AP Photo/Morry Gash, File)
طائرة خفيفية (تعبيرية)

تصادم طائرتين في الجو في إسبانيا ووقوع عدد من القتلى

أربعة قتلى في تصادم الطائرتين الخفيفتين قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة

العربية.نت
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أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، عن تصادم طائرتين خفيفتين قرب مطار في شمال شرق البلد ما أسفر عن مقتل أربعة ركاب.

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وقالت حكومة إقليم كاتالونيا إن عناصر الإطفاء عثروا على طائرة محترقة في غابة قرب مطار مويا شمال مدينة برشلونة، بعدما تلقوا إخطاراً من شخص شاهد سقوطها.

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وأضافت: "بمجرد إخماد الحريق، عثر عناصر الإطفاء على جثتين داخل الطائرة الخفيفة".

وبعد ساعات، عثر عناصر الإطفاء على طائرة خفيفة ثانية تحطمت على بعد 300 متر من الأولى وعلى متنها جثتان.

وتعتقد السلطات التي فتحت تحقيقاً أن الطائرتين تصادمتا في الجو.

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