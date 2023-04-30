عمرها قرنين.. نار تلتهم كنيسة أثرية مصرية بمحتوياتها

في حادث مرعب، تعرضت كنيسة تاريخية أثرية في مصر لحريق هائل التهم كافة محتوياتها.
وذكرت مصادر كنسية أن حريقا هائلا نشب بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط بمحافظة أسيوط جنوب مصر.
وأضافت أن الحريق شب نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.
كما تابعت في بيان، أن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل كونها مبنية بالخشب، حيث تتكون من حوائط وسقف خشب، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة حيث سارعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها.
لا خسائر بشرية
يشار إلى أن الحريق لم يمتد للمنازل والمنشآت المجاورة، كما لم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح.
وكانت الكنيسة قد شيدت قبل قرنين من الزمان على يد مجموعة من اليونانيين كانوا يقيمون في منطقة ديروط، ويمتلكون محالج للأقطان وشيدوها لإقامة الصلوات.
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