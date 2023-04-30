لاعب عربي الأصل يخطئ باسمه كثيرون لقبه "ميسي الصغير" وعمره 15 سنة

مع أنه لا يزال ببداية المراهقة، لأنه ولد منذ 15 سنة باسم الأمين جمال، وليس "لامين يامال" كما نجده خطأ بمعظم وسائل الإعلام العربية، خصوصا الرياضية، إلا أن لاعب كرة القدم الإسباني من أصل مغربي، بدأ يلفت انتباه الإعلام الرياضي منذ دخل أمس السبت في الدقيقة 83 إلى "كامب نو" في برشلونة، ليحل مكان أحد لاعبي فريقه في مباراة الفوز 4-0 ضد نادي Bétis الإشبيلي، وبهذه المشاركة أصبح أصغر مبتدئ في تاريخ فريق برشلونة الأول.

كثيرون لا يكتبون اسم هذا اللاعب المعروف بلقب "ميسي الصغير" في إسبانيا، بطريقة صحيحة، لأن من يجد اسمه Lamin Yamal في الإعلام الغربي، لا يعلم أن Y بالكلمة الإسبانية، لفظها جيم بالعربي، والشيء نفسه حدث بكتابة اسم الفلسطيني الأصل Nayib Bukele حين انتخابه رئيسا في 2019 لدولة السلفادور، فكتبوه "نايب بوكيلا" فيما كتبته "العربية.نت" نجيب بوقيلة، وهو الصحيح. أما الفيديو المعروض أدناه، ففيه نستمع إلى كيفية لفظ الإسبان لاسمه.





أول وأصغر مبتدئ عرفه نادي برشلونة في تاريخه، كان عمره في أربعينات القرن الماضي 16 عاما و9 أشهر و5 أيام، وهو Vicenç Martínez الراحل في 2018 بعمر 93 عاما. تلاه اللاعب Ansu Fati البالغ 20 حالياً، وأصبح الأصغر بعمر 16 عاماً و9 أشهر و25 يوماً. ثم جاء بعده اللاعب Bojan Krkic بعمر 17 عاماً و24 يوماً، إلى أن حطم رقمه اللاعب Gavi)) Pablo Páez بعمر 17 سنة.

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أب مغربي وأم من غينيا

أما الأمين جمال نصراوي ايبانا، كما هو اسمه الكامل، فحطم كل الأرقام بعمره الحالي، وهو 15 سنة و9 أشهر و16 يوماً. وقبل أسبوع، أي في 23 أبريل الجاري، لعب ضد أتلتيكو مدريد، وأصبح أيضاً أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يتم استدعاؤه للفريق الأول.

جمال، اللاعب المحترف بقسم المتميزين في فريق شباب برشلونة، ولد في مدينة Mataró البعيدة 30 كيلومتراً عن برشلونة، لأب مغربي مهاجر وأم أصلها من غينيا الاستوائية في إفريقيا، ويطلقون عليه في نادي برشلونة لقب Mini Messi تيمنا بالنجم الأرجنتيني الشهير، لأنه أثبت نفسه كأفضل المهاجمين بعد تسجيله 7 أهداف، برغم أن فريقه سقط 1-0 أمام ريال مدريد في النهائي، لكنه ما إن تمر سنوات قليلة، إلا ويصبح ميسي الكبير، بحسب ما يتوقع المتوقعون.