"ذئاب الليل" من أنصار بوتين يبدأون مسيرة نحو قلب أوروبا

بدأ مئات من سائقي الدراجات النارية الروس، أعضاء نادي "ذئاب الليل" الموالي للكرملين، مسيرة "وطنية" في موسكو أمس السبت، ومن المقرر أن تنتهي رحلتهم في 9 مايو في برلين.

وانطلقت مجموعة الدراجات النارية التي يقودها ألكسندر زالداستانوف الملقب بـ"الجراح" (60 عاماً) وهو زعيم ومؤسس النادي، من "بايك سنتر" حيث مقره جنوب شرق موسكو.

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ورفع العديد من المشاركين في المسيرة، العلمين الروسي والسوفياتي. ولصق البعض حرف "Z" على دراجاتهم النارية الذي يرمز للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.

ورفعت المسيرة التي أطلق عليها اسم "طرق النصر"، الشعار التقليدي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "نحن لا نخذل شعبنا".

























من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو من المشاركين في مسيرة "ذئاب الليل" التي انطلقت أمس من موسكو

ووفقاً للمنظمين، على سائقي الدراجات أن يمروا في الأول من مايو عبر مدينة فولغوغراد - ستالينغراد سابقاً - على نهر الفولغا، مسرح المعركة الدامية بين القوات السوفياتية والألمانية النازية في 1942-1943 والتي شكلت نقطة تحول خلال الحرب العالمية الثانية ومهدت لانتصار الاتحاد السوفياتي وحلفائه.

وسيواصلون بعد ذلك طريقهم إلى منطقة دونيتسك في دونباس التي تشهد معارك عنيفة في شرق أوكرانيا، حيث يعتزمون توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين والجنود الروس.

وقال أرتيوم وهو عامل يبلغ من العمر 34 عاماً لوكالة "فرانس برس" قبل الانطلاق "سكان دونباس ونحن الشعب نفسه".

ويريد المنظمون إنهاء رحلتهم في 9 مايو في برلين.

يذكر أن ألكسندر زالداستانوف الذي يؤكد أنه "صديق" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يخضع لعقوبات غربية بسبب دعمه لضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 وللعملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

وفي مايو 2015 مُنع من دخول بولندا عندما أراد تنظيم "رالي النصر للدراجات النارية" في جميع أنحاء أوروبا. وأثار الحظر حينها غضب وزارة الخارجية الروسية.