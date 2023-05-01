حوادث الطرق بتركيا تحصد المزيد من الأرواح.. 11 قتيلاً بـ24 ساعة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 44 آخرون بجروح في حادث سير مروّع وقع في ولاية بورصة التركية صباح اليوم الاثنين، حيث اصطدمت حافلة كانت تقل طلبة عائدين من رحلة بحواجز اسمنتية، ما أدى إلى موت السائق على الفور، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية في البلاد.

وفي التفاصيل، وقع الحادث صباح اليوم بالقرب من منطقة إينيجول في ولاية بورصة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة من المنطقة، في حين قام محافظ بورصة يعقوب جان بولات، وقائد شرطة المحافظة تاج الدين أصلان، بزيارة موقع الحادث.

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وبحسب محافظ بورصة وقائد شرطة المحافظة الواقعة شمال غربي البلاد، فإن الحافلة التي شهدت الحادث هي واحدة من بين ستّ حافلات كانت تقل الطلبة في رحلاتٍ إلى أماكن متعددة من الولاية وخارجها.







من الحادث - نقلا عن يني شفق من الحادث - نقلا عن يني شفق من الحادث - نقلا عن يني شفق من الحادث - نقلا عن يني شفق

ووفق كلا المسؤولين التركيين، كان هناك 47 شخصاً على متن الحافلة، 3 منهم مدرّسون، وسائقان، والآخرون هم طلبة المدارس. وقد فارق السائق الحياة مع اثنين من الطلبة، بحسب ما أفاد كلا المسؤولين.

وقال قائد شرطة بورصة إنه مستاء من الحادث المروّع الذي وقع صباح اليوم، وأضاف أن "الحالة العامة للجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات تبدو مستقرة، لكن اثنين من الطلبة حالتهما الصحية حرجة وإصاباتهما خطرة".

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بشأن الحادث المروري لمعرفة أسبابه، كما قامت شرطة المرور والدرك بفتح الطريق مجدداً بعدما أدى الحادث لإغلاق طريق بورصة - أنقرة السريع لبعض الوقت.

ويوم أمس الأحد، فارق 4 أشخاص من عائلة واحدة الحياة جرّاء حادث مروري وقع في ولاية ريزا.

وفي يوم الأحد أيضاً، لقي 4 جنود أتراك مصرعهم في ولاية شرناخ جنوب شرقي البلاد في حادث مروري.

وتعد هذه الحوادث، من بين مئات الحوادث التي تشهدها باستمرار عموم الطرقات التركية لاسيما في اسطنبول، ثاني أكبر مدن البلاد وأكثرها ازدحاماً.

وعادة ما يتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس، كتساقط الثلوج وهطول الأمطار في فصل الشتاء، بحوادث سير مميتة في البلاد.