طلبات "الديليفري" تكشف عصابة احتيال مصرفي كبيرة

ضُبط مركز اتصالات مزيّف في الهند، احتال على عملاء مصرف أسترالي الشهر الماضي، إثر انكشاف أمره بفعل عدد كبير من طلبات توصيل وجبات الفطور منذ ساعات الفجر، على ما أبلغت شرطة بومباي وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين.

وكان مركز الاتصال يضم عشرات المشغّلين الذين لم يكن يُسمح لهم بمغادرة المقر الواقع على شاطئ راجودي خارج بومباي، العاصمة المالية للهند، خوفاً من انكشافهم.

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لكن جرى إبلاغ الشرطة بتسجيل عدد كبير من طلبات توصيل وجبات الإفطار بصورة متكررة من مطعم قريب بدءاً من الساعة الرابعة من صباح كل يوم.

وقال الشرطي سوهاس بافشي إن "المدينة الساحلية تمتلئ بالسياح في عطلة نهاية الأسبوع، لكنها تكاد تكون مهجورة بقية الوقت"، لافتاً إلى أن تلقّي 50 إلى 60 طلباً لتناول الشاي ووجبات الفطور في وقت مبكر جداً خلال أيام عدة "أثار شكوكنا وبدأنا في مراقبة المكان سراً".

وفي ليلة 11 أبريل، أطلقت الشرطة أخيراً عملية تفتيش في المبنى المكوّن من طابق واحد، والمجهّز بـ60 مكتبا. وقُبض على المالك و47 عاملاً في المكان.



صورة نشرها موقع ذا تايمز أوف انديا عن افراد العاصبة الذين تم ضبطهم صورة نشرها موقع هيندوستان تايمز عن افراد العاصبة الذين تم ضبطهم

واتُّهم هؤلاء بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات الهندي بانتحال هويات والاحتيال.

وبدأت السلطات في فحص شامل لأجهزة الكمبيوتر، وتبيّن لها من خلال التحقيق أن المشغلين الشباب تلقوا تدريباً على التواصل مع عملاء مصارف في أستراليا.

وقال بافشي إنهم استخرجوا بيانات شخصية ومعلومات أمنية حساسة، بما في ذلك كلمات مرور، وأرسلوها إلى مديريهم عبر البريد الإلكتروني.

وأضاف الشرطي: "ما خفي أعظم بالتأكيد. نحن نحقق في الروابط الدولية" لهذه الشبكة.

ولفت إلى أن مراكز الاتصال الوهمية هذه تعمل في جميع أنحاء البلاد، ويتم تفكيكها بانتظام قبل إعادة تشكيلها.