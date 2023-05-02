العثور مع سائق مخمور في هولندا على رخصة قيادة غريبة عجيبة

كانت الصورة في رخصة القيادة صحيحة، وموافقة لتاريخ الميلاد ولاسم صاحب الصورة أيضا، بحسب ما وجد شرطي المرور حين أوقف حاملها السائق المخمور في مدينة Groningen بأقصى الشمال الهولندي.

أوقفوه، لأن بقية المدون في الرخصة كان غريبا عجيبا، منه أن صاحبها كان ينتحل شخصية رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون. كما أن الرخصة ممهورة بعلم أوكرانيا، في حين أن تاريخ إصدارها هو 24 يوليو 2019 لذلك بدا أنه من غير المعقول أن يتم منح بوريس جونسون قيادة الدولة ورخصة قيادة جديدة في اليوم نفسه.

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وجد فيها الأكثر عجبا

وحين دقق شرطي المرور أكثر بالرخصة، وجد فيها الأكثر عجبا، وهو أن صلاحيتها تنتهي بتاريخ 12 ديسمبر عام 3000 ميلادي، أي بعد 977 عاما، لذلك استمتعت الشرطة بالرخصة المزيفة، إلى درجة نشرت صورتها في حسابها بموقع إنستغرام، على حد ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الثلاثاء، قائلة في خبرها إن ذلك لم يمنعها من اعتقاله لإجراء فحص منتظم، من دون أن يتضح ما إذا كان مواطنا أوكرانيا تم تغريمه ومصادرة رخصته المزورة.

ومن أوكرانيا، قالت الصحافية Kysia Hekster العاملة في قناة NOS التلفزيونية العامة، إن "من السهل الحصول على رخصة "مزحة" في أوكرانيا، حيث يتم تبجيل جونسون لدعمه الدولة المحاصرة ضد روسيا، وحيث يمكنك شراء رخص قيادة من المحلات السياحية الأوكرانية"، وفق تعبيرها في تويتر.