اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو

أفقدوها نطقها.. هكذا ضرب طلاب معلمتهم تدخلت لفك اشتباك بينهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لم تكن تعلم هذه المعلمة الأميركية أنها حينها دخلت لفك اشتباك بين طلابها سيكون لها نصيب الأسد من الركلات والضربات.

ضربوه حتى الموت.. مقتل خمسيني على يد 6 من أقاربه بالأردن العرب والعالم ضربوه حتى الموت.. مقتل خمسيني على يد 6 من أقاربه بالأردن

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لقطات مروعة لطلاب من تكساس يهاجمون مساعدة مديرة المدرسة التي حاولت فض شجار بينهم، مما تركها تتعرض لضرب مبرح نُقلت إثره إلى المستشفى، غير قادرة على الكلام، وفقًا لعائلتها، وفقا لـ"نيويورك بوست".

مادة اعلانية

فيديو وحشي

المشاجرة بدأت بين اثنين من طلاب الصف التاسع في ممر في مدرسة ويستفيلد الثانوية في هيوستن، كما أكد المسؤولون لصحيفة The Post.

والتم حولهم بقية الطلاب مشجعين الشجار، حتى وصل صداه للمسؤولين فتدخلت السيدة إلى أن لقيت نصيبها.

ووقعت المدرسة على الأرض من عزم الضربات، ثم نقلت إلى المستشفى فاقدة الوعي بعد أن قفذوا عليها وضربوها ثم طرحوها أرضاً وركلوها وسحلوها من شعرها.

إلى ذلك، قالت العائلة إن ابنتهم غير قادرة على التحدث وستحتاج إلى فحص بالأشعة المقطعية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ترمب يحاول فتح صفحة جديدة مع الإعلام الأميركي ترمب يحاول فتح صفحة جديدة مع الإعلام الأميركي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط