شاهد رئيس البرازيل السابق بولسونارو يبكي من مداهمة الشرطة منزله

بكى الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أثناء مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية أمس الأربعاء، وظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهو دامع العينين لا يتمكن من متابعتها، لذلك قطع ما كان يتحدث عنه، وهو مداهمة الشرطة لمنزله وتفتيشه في العاصمة برازيليا، كجزء من تحقيق يجريه القضاء.

بولسونارو الذي عاد قبل شهر من حيث بقي 60 يوما في الولايات المتحدة بعد خسارته للانتخابات في نوفمبر الماضي، سيمثل الأربعاء المقبل أمام قاض ليدلي أمامه بشهادته في ما يتهمونه به، وهو إدخاله بين نوفمبر 2021 ويناير العام الماضي، بيانات خاطئة حول التطعيمات ضد فيروس "كورونا" إلى أنظمة وزارة الصحة، وبسببها تم اعتقال مساعده السابق Mauro Cid Barbosa وحارسيه الاثنين.

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أما تفتيش الشرطة الاتحادية لمنزله، باكرا صباح أمس، فكان مهينا له بعض الشيء، بحسب ما يمكن استنتاجه من تغطية الإعلام المحلي، وما رواه هو في المقابلة مع إذاعة Jovem Pan المحلية، وملخصه أن الشرطة صادرت هاتفه المحمول وجهازي كومبيوتر، إضافة إلى تفتيشها أمتعة زوجته Michelle Bolsonaro وحقيبة يدها، كما تم تصويرهما على مرأى من ابنتهما الوحيدة، وهي طفلة اسمها لاورا وعمرها 12 عاما.