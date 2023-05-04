شاهد.. سطو مسلح في اسطنبول وكاميرات المراقبة تكشف الجناة

أظهرت لقطات فيديو سجّلتها كاميرات المراقبة داخل متجر صغير في منطقة بيوغلو الواقعة داخل ولاية اسطنبول التركية في الشطر الأوروبي من المدينة، هجوماً مسلحاً على المتجر شنّه رجلان في وقتٍ متأخر من فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى نشوب حالة من الهلع والخوف لدى صاحب المتجر وزبائنه الذين سمعوا أصوات طلقٍ ناري على نحو مفاجئ.

وبحسب مقطع الفيديو، دخل رجلان إلى المتجر الذي يفتح أبوابه أمام الزبائن ليلاً، لكن صاحب المتجر حاول طردهما من المحل، حيث نجح في ذلك وتمكّن من إخراجهما إلى خارج المتجر، لكن بعد ذلك قام واحد من الرجلين اللذين كانا يحاولان سرقة المتجر، بإطلاق النار بشكلٍ مباشر باتجاه المتجر.

Beyoğlu'nda bir büfeye yedi ayda ikinci silahlı saldırı yapıldı.



Saldırı sırasında büfedekiler yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. — Yeni Şafak (@yenisafak) May 4, 2023

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وفشل كلا الرجلين في سرقة أي شيءٍ من محتويات المتجر بما في ذلك الأموال الموجودة بداخله في صندوق المبيعات، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية محلية، في حين طالب مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال أشد وأقسى العقوبات على اللصوص.

ولم يصب صاحب المتجر وزبائنه بأي أذى أو جروح جراء إطلاق النار من قبل رجلين كانا يحاولان سرقة المتجر، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية، التي كشفت أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له هذا المتجر الصغير خلال 7 أشهرٍ فقط.

وبدأت الشرطة، بحسب معلومات "العربية.نت"، بفتح تحقيقات لمعرفة الرجلين وإحالتهما إلى القضاء، لكن السلطات الأمنية لم تتمكن حتى الآن من معرفة هويتهما أو إلقاء القبض عليهما رغم مرور ساعات من تنفيذهما سطوا مسلّحا على متجر صغير في اسطنبول.

ومن المتوقع أن يتمّ إطلاق سراح كلا الرجلين في وقتٍ قريب حال إلقاء القبض عليهما، على خلفية عدم وجود ضحايا أو مصابين جرّاء الطلق الناري، وكذلك نتيجة فشلهما في سرقة محتويات المتجر.

وحتى الآن لم تصدر وزارة العدل التركية إحصائية رسمية بعمليات السرقة والسطو المسلح التي وقعت خلال عام 2023 الجاري.

وتصدر الوزارة سنوياً تقريراً مفصّلاً حول مختلف الجرائم التي تحصل في تركيا بما في ذلك السرقة والسطو المسلّح وجرائم القتل والاحتيال المالي وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها قانون الجنايات التركي.