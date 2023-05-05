زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان
لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال
قالت السلطات اليابانية إن زلزالا قوته 6.3 درجة ضرب منطقة إيشيكاوا بغرب البلاد اليوم الجمعة.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" إنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بعد الزلزال.
ووقع الزلزال عند الساعة 14:42 (05:42 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.
وبلغت شدة الزلزال ست درجات على مقياس شيندو الياباني المؤلف من سبع درجات في مدينة سوزو في إيشيكاوا، ممّا يعني أنّه قد يؤدي إلى انهيارات أرضية كبيرة.
وذكرت قناة "إن.تي.في" ووكالة "كيودو" للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أوضاع غير طبيعية في محطة شيكا للطاقة النووية الواقعة في منطقة إيشيكاوا وكذلك في محطة كاشيوازاكي-كاريوا في مقاطعة نيجاتا المجاورة.
وغالبا ما تشهد اليابان زلازل إذ تقع على "حزام النار "في منطقة المحيط الهادئ الذي يسجل فيه نشاط زلزالي كثيف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.
وتعتمد اليابان معايير بناء صارمة جدا لضمان مقاومة الأبنية للهزات القوية وتقيم بانتظام تدريبات استعدادا لزلزال كبير.
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