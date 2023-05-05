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Britain's King Charles III, with Camilla, the Queen Consort board a train on their way to Hamburg from a train station in Berlin, Friday, March 31, 2023. Markus Schreiber/Pool via REUTERS
تشارلز وكاميلا داخل قطار خلال رحلتهم لألمانيا في مارس الماضي (أرشيفية)
بريطانيا

"احذروا الفجوة".. رسالة تشارلز لركاب القطارات في يوم التتويج

الرسالة التي سجلها الملك تشارلز وقرينته الملكة كاميلا سيسمعها ركاب القطارات أو شبكة مترو أنفاق لندن بين يومي الجمعة والاثنين

لندن - رويترز
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قال مسؤولون اليوم الجمعة إن الركاب المسافرين على متن القطارات في بريطانيا بداية الأسبوع المقبل، التي تشهد تتويج الملك تشارلز، سيستمعون إلى رسالة خاصة سجلها الملك نفسه، تشمل تذكيراً بضرورة "الحذر من الفجوة" بين الرصيف وعربات القطار.

الرسالة، التي سجلها تشارلز وقرينته الملكة كاميلا، سيسمعها ركاب القطارات أو شبكة مترو أنفاق لندن بين يومي الجمعة والاثنين. يذكر أن مراسم التتويج تقام غداً السبت.

بريطانيون ستعدون لحضور مراسم التتويج
بريطانيون ستعدون لحضور مراسم التتويج
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ويقول تشارلز في الرسالة "نتمنى أنا وزوجتي لكم ولعائلتكم عطلة نهاية أسبوع وتتويج رائعة"، تليها أمنيات برحلة سعيدة من كاميلا التي تقول "أينما تذهبون، نأمل أن تحظو برحلة آمنة وممتعة".

ثم سيقول تشارلز "وتذكروا، رجاء احذروا الفجوة"، في إشارة إلى المسافة بين الرصيف والعربات. وستكون العبارة مألوفة لآذان البريطانيين والزوار وهي مستخدمة أيضاً في بعض شبكات القطارات بمناطق أخرى من العالم يتحدث سكانها الإنكليزية.

وقالت جاكلين ستار الرئيسة التنفيذية لمجموعة ريل دليفري التي تمثل قطاع السكك الحديدية في بريطانيا "التتويج حدث نادر ومثير ونتطلع بشدة إلى الترحيب بالركاب بهذه الرسالة الخاصة".

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم تشغيل التسجيل في جميع محطات القطارات وعددها 2570 محطة في أنحاء بريطانيا.

محطة قطار في لندن (أرشيفية)
محطة قطار في لندن (أرشيفية)
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