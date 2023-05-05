"احذروا الفجوة".. رسالة تشارلز لركاب القطارات في يوم التتويج

قال مسؤولون اليوم الجمعة إن الركاب المسافرين على متن القطارات في بريطانيا بداية الأسبوع المقبل، التي تشهد تتويج الملك تشارلز، سيستمعون إلى رسالة خاصة سجلها الملك نفسه، تشمل تذكيراً بضرورة "الحذر من الفجوة" بين الرصيف وعربات القطار.

الرسالة، التي سجلها تشارلز وقرينته الملكة كاميلا، سيسمعها ركاب القطارات أو شبكة مترو أنفاق لندن بين يومي الجمعة والاثنين. يذكر أن مراسم التتويج تقام غداً السبت.

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ويقول تشارلز في الرسالة "نتمنى أنا وزوجتي لكم ولعائلتكم عطلة نهاية أسبوع وتتويج رائعة"، تليها أمنيات برحلة سعيدة من كاميلا التي تقول "أينما تذهبون، نأمل أن تحظو برحلة آمنة وممتعة".

ثم سيقول تشارلز "وتذكروا، رجاء احذروا الفجوة"، في إشارة إلى المسافة بين الرصيف والعربات. وستكون العبارة مألوفة لآذان البريطانيين والزوار وهي مستخدمة أيضاً في بعض شبكات القطارات بمناطق أخرى من العالم يتحدث سكانها الإنكليزية.

وقالت جاكلين ستار الرئيسة التنفيذية لمجموعة ريل دليفري التي تمثل قطاع السكك الحديدية في بريطانيا "التتويج حدث نادر ومثير ونتطلع بشدة إلى الترحيب بالركاب بهذه الرسالة الخاصة".

وأشارت المجموعة إلى أنه سيتم تشغيل التسجيل في جميع محطات القطارات وعددها 2570 محطة في أنحاء بريطانيا.