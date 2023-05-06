توقيف 6 نشطاء مناهضين للملكية بلندن قبل تتويج الملك تشارلز

أوقفت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أعضاء بارزين من حركة "جمهورية" المناهضة للملكية أثناء استعدادهم للاحتجاج على تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال ناشط من حركة "جمهورية" في ميدان ترافالغار في لندن لوكالة "فرانس برس": "أوقفوا ستة من منظمينا وصادروا مئات اللافتات ولن يخبرونا عن سبب توقيفهم أو مكان احتجازهم".







لافتات تعارض الملكية بين الحشود التي تنتظر تتويج تشارلز اليوم في لندن لافتات تعارض الملكية بين الحشود التي تنتظر تتويج تشارلز اليوم في لندن لافتات تعارض الملكية بين الحشود التي تنتظر تتويج تشارلز اليوم في لندن لافتات تعارض الملكية بين الحشود التي تنتظر تتويج تشارلز اليوم في لندن

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وحذر مفوض شرطة لندن مارك رولي أمس الجمعة من أنه "لن يُسمح بإثارة أي اضطرابات" في شوارع وسط لندن حيث يتجمع عشرات الآلاف من الناس لمشاهدة المواكب الملكية.

ولم تؤكد الشرطة اعتقال غراهام سميث زعيم جماعة "ريبابليك" (جمهورية).

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

وأظهرت صورة نُشرت على تويتر، سميث جالساً على الأرض وتحيط به مجموعة من رجال الشرطة. وقال أحد رجال الشرطة في الموقع إنه تم القبض على ثلاثة من دعاة الجمهورية بسبب حيازتهم مواد طلاء.

ويقوم أكثر من 11 ألف رجل شرطة بدوريات لتأمين مراسم التتويج، وهي أكبر حدث احتفالي رسمي يقام في العاصمة البريطانية منذ 70 عاماً.

وقال رولي قبيل المراسم إن الشرطة ستتخذ إجراءات إذا حاول أي محتج "تعكير صفو أجواء المتعة والاحتفال" التي يعيشها عدد كبير من الناس.