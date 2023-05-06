شاهد.. آلاف البريطانيين يفترشون الطرقات لمتابعة مراسم تتويج تشارلز الأسطورية

افترش آلاف البريطانيين الطرقات لمشاهدة المراسم الأسطورية لتتويج الملك تشارلز الثالث والتي انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة، في لندن استعداداً لهذا الحدث الكبير اليوم السبت.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

مادة اعلانية

وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر باكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

بتكلفة 145 مليون دولار.. البريطانيون يفترشون الطرق لمشاهدة المراسم الأسطورية لتتويج #الملك_تشارلز الثالث التي تستمر لـ 3 أيام#بريطانيا #العربية pic.twitter.com/0xrIi33qzR — العربية (@AlArabiya) May 6, 2023

ويُتوج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً ويتمثل في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى ألف عام.

ومنذ الصباح الباكر توافدت الجماهير والضيوف لمتابعة الحدث التاريخي، فيما رحب ملك بريطانيا بجموع المهنئين بتوليه العرش خارج قصر باكنغهام وسط العاصمة لندن. كما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول كنيسة وستمنستر.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاما عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

وتحت أنظار نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066.