شاهد.. الملك تشارلز ينطلق في العربة المذهبة نحو كنيسة وستمنستر
انطلق الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا من قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج
غادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.
واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.
ويرافق تشارلز وكاميلا فرق الفرسان والموسيقيون في الطريق إلى كنيسة وستمنستر. ويمر الموكب عبر شارع ذا مال، وهو شارع واسع أمام القصر ستصطف فيه الحشود.
هذا ويُتوج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا اليوم السبت في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً.
وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي.
وتحت أنظار نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066.
وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاماً) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين.
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