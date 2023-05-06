شاهد.. الملك تشارلز ينطلق في العربة المذهبة نحو كنيسة وستمنستر

غادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

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ويرافق تشارلز وكاميلا فرق الفرسان والموسيقيون في الطريق إلى كنيسة وستمنستر. ويمر الموكب عبر شارع ذا مال، وهو شارع واسع أمام القصر ستصطف فيه الحشود.



الملك تشارلز وكاميلا في العربة بتوجهان إلى كنيسة ويستمينستر الملك تشارلز وكاميلا في العربة بتوجهان إلى كنيسة ويستمينستر

هذا ويُتوج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا اليوم السبت في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي.

وتحت أنظار نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، يُتوج تشارلز على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاماً) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين.