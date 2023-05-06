بريطانيا
شاهد لحظة وضع التاج على رأس الملك تشارلز
بعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنجليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري
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اتجهت أنظار العالم للحظة بعينها، اليوم السبت، خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، وهي لحظة وضع التاج الملكي على رأس الملك الجديد، الذي يخلف أمه الملكة الراحلة التي بقيت في المنصب لقرابة الـ70 عاما.
وبدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، السبت، في كنيسة وستمنستر في لندن بحضور حوالي 2300 مدعو.
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وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنجليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.
ويمكنك عزيزي المشاهد متابعة مراحل التتويج المختلفة من خلال الفيديوهات التي وثقتها "العربية" من الحدث التاريخي، الذي لم تشهده المملكة المتحدة منذ تتويج الملكة إليزابيث الراحلة منذ نحو 70 سنة.
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