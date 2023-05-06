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الملك تشارلز والملكة كاميلا بالعربة الذهبية - أسوشييتد برس
من مراسم تتويج الملك تشارلز من 3
  • الملك تشارلز والملكة كاميلا بالعربة الذهبية - أسوشييتد برس
  • من مراسم التتويج
  • من تتويج الملك تشارلز - فرانس برس
من مراسم تتويج الملك تشارلز
(3 صور)
الملك تشارلز والملكة كاميلا بالعربة الذهبية - أسوشييتد برس
الملك تشارلز والملكة كاميلا بالعربة الذهبية - أسوشييتد برس
من مراسم التتويج
من مراسم التتويج
من تتويج الملك تشارلز - فرانس برس
من تتويج الملك تشارلز - فرانس برس
بريطانيا

لحظة بلحظة.. شاهد مراحل التتويج التاريخي للملك تشارلز الثالث

تعرف بالفيديو على مراسم تتويج تشارلز الثالث وكاميلا في كنيسة ويستمنستر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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بدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، السبت، في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالي 2300 مدعو.

وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنجليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.

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ويمكنك عزيزي المشاهد متابعة مراحل التتويج المختلفة من خلال الفيديوهات التي وثقتها "العربية" من الحدث التاريخي، الذي لم تشهده المملكة المتحدة منذ تتويج الملكة إليزابيث الراحلة منذ نحو 70 سنة.

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