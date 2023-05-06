لحظة بلحظة.. شاهد مراحل التتويج التاريخي للملك تشارلز الثالث

بدأت مراسم التتويج الديني للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، السبت، في كنيسة ويستمنستر في لندن بحضور حوالي 2300 مدعو.

وبعد موكب رافق العربة التي أقلتهما تحت المطر من قصر باكنغهام، عبر الملك وزوجته بلباسهما الملكي، باب الكنيسة لتبدأ مراسم أنجليكانية لتتويجهما من قبل كبير أساقفة كانتربري.

مادة اعلانية

ويمكنك عزيزي المشاهد متابعة مراحل التتويج المختلفة من خلال الفيديوهات التي وثقتها "العربية" من الحدث التاريخي، الذي لم تشهده المملكة المتحدة منذ تتويج الملكة إليزابيث الراحلة منذ نحو 70 سنة.