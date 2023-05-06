هاري "المنبوذ".. ما الفائدة من حضوره حفل التتويج؟

من غير المتوقع أن يلعب الأمير هاري أي دور في احتفالات التتويج اليوم باستثناء ظهوره القصير في وستمنستر أبي.

ونقلت صحيفة "The Mail" عن مصادر قولها إنه "لا توجد خطط" له للانضمام إلى العائلة المالكة في قصر باكنغهام، أو المشاركة في غداء العائلة الخاص أو حتى الظهور في الصور. ولن يشارك في موكب العودة من وستمنستر أبي أو ينضم إلى عائلته على الشرفة للمشهد العام التقليدي.

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لم يُشاهد دوق ساسكس علنًا منذ أيام ولم يكن هناك ما يشير إلى مغادرته قصره في كاليفورنيا أو وصوله إلى المملكة المتحدة.

أعلن قصر باكنغهام الشهر الماضي أنه سيحضر، وكان من المتوقع أن يسافر يوم أمس ويقضي الليلة في Frogmore Cottage في ملكية Windsor. وشددت المصادر على أنه "سيدخل ويخرج من المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة".

يخطط للعودة مباشرة بعد الحفل الذي دام ساعتين ليكون مع ميغان في عيد ميلاد ابنهما الرابع آرشي. قال المطلعون الليلة الماضية إنهم لا يستطيعون استبعاد أن يكون له لقاء غير مخطط له مع والده بعد وصوله إلى المملكة المتحدة.

قال أحدهم: "بالطبع كل شيء ممكن، خاصة معه. وجلالة الملك يحب ابنه رغم كل شيء. لكن آخرين شعروا أن هذا أمر مستبعد للغاية.

قال مصدر آخر للصحيفة "ربما يكون الحضور هو الشيء الصحيح بالنسبة له للقيام به على المدى الطويل. يمكنه على الأقل أن يقول إنه جاء وبذل جهدًا ليكون مع والده في يومه الكبير..

أعلن قصر باكنغهام الشهر الماضي أنه "سعيد للتأكيد" أن هاري سيحضر حفل والده. وكانت هناك شهور من التكهنات حول ما إذا كان هو وربما ميغان سيحضر.